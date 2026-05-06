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Improta: «La terza non partecipazione ai mondiali dispiace. Diamo troppo spazio agli stranieri e i nostri giovani non crescono!»
Giovanni Improta, ex giocatore di Sampdoria e Napoli tra le altre, in esclusiva per SampNews24 ha parlato del momento del calcio italiano
Giovanni Improta ha vissuto delle stagioni importanti tra anni 70′ e 80′ tra Catanzaro, Avellino, Genova, Napoli e Lecce. Dopo la carriera da giocatore ha intrapreso prima quella da tecnico per poi occupare diverse mansioni dirigenziali tra Juve Stabia, Sambenedettese e nuovamente a Catanzaro. L’ex giocatore della Sampdoria ha rilasciato una lunga intervista esclusiva per SampNews24 nel corso della quale ha fatto il punto sul momento del calcio italiano. Le sue parole:
«La terza non partecipazione ai mondiali dispiace. Diamo troppo spazio agli stranieri e i nostri giovani non crescono, tanto che dobbiamo naturalizzare atleti per la Nazionale. È paradossale, le istituzioni devono intervenire. Sulla giustizia sportiva, spero chiarisca le recenti situazioni scabrose. Il pubblico viene penalizzato, servono punizioni drastiche per chi fa male allo sport più bello del mondo».
LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE DI IMPROTA SU SAMPNEWS24
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