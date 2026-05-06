Tifosi Lazio, sold out per la Finale di Coppa Italia: l’Olimpico si prepara a essere una bolgia

Tifosi Lazio, enorme affluenza dei supporters biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia! Le ultime in vista della super sfida contro l’Inter

L’attesa è finita: i biglietti per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter sono andati sold-out in pochissimo tempo. Non è bastato nemmeno un minuto per esaurire i tagliandi messi a disposizione per il pubblico generale, con il sito che ha registrato una vera e propria corsa contro il tempo. È stato un boom di acquisti che ha coinvolto migliaia di tifosi biancocelesti, pronti a sostenere la squadra nella finalissima che si terrà il 13 maggio allo Stadio Olimpico.

Il sito è stato letteralmente preso d’assalto dai tifosi, con oltre 40.000 persone in lista d’attesa. Una fila interminabile che ha visto un rallentamento generale degli accessi e numerosi tentativi falliti. Alla fine, solo i più veloci sono riusciti a conquistare i biglietti. L’Olimpico sarà quindi pieno, ma non solo da tifosi della Lazio. I circa 3.500 tifosi nerazzurri, pronti a sfidare i biancocelesti, avranno l’occasione di far sentire la loro voce, portando il match a una cornice da “grande evento” nel calcio italiano.

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Biglietti esauriti in un attimo: la corsa contro il tempo

Il sito ha mostrato immagini che dimostrano l’assalto alla vendita dei biglietti: i tagliandi per il settore ospiti sono andati letteralmente a ruba nel giro di pochi minuti. Un risultato prevedibile, vista la grande attesa per questa partita, ma che ha lasciato fuori tanti tifosi biancocelesti che non sono riusciti a entrare nel sistema in tempo.

Questa finale non è solo un trofeo da conquistare, ma anche un’occasione per il pubblico della Lazio di tornare a essere protagonista. Nonostante le difficoltà in campionato, la squadra biancoceleste ha saputo risollevarsi e portare entusiasmo ai tifosi, che hanno dimostrato un’attaccamento sempre più forte. L’Olimpico si trasformerà in un vero e proprio fortino, pronto ad accogliere non solo la squadra, ma anche i tifosi nerazzurri che non mancheranno di sostenere la loro squadra.

Speranza di riaprire nuovi settori per i tifosi rimasti fuori

Nonostante i biglietti esauriti in tempo record, alcuni tifosi non sono riusciti a ottenere il biglietto per l’Olimpico. Rimangono dunque speranze di una riapertura di nuovi settori o di rinunce, ma la situazione appare ormai chiusa. Non resta che monitorare eventuali sviluppi, con la certezza che il 13 maggio la Lazio si troverà di fronte alla sua occasione più importante della stagione.