Immobile Lazio, Brambilla: «Forse voleva un finale estero: mi SPIACE solo per UNA COSA»

Le parole di Massimo Brambati sull’addio di Immobile alla Lazio: «Se finisce così contenti tutti, ma mi spiace una cosa»

Massimo Brambati ha commentato l’addio imminente di Ciro Immobile alla Lazio per trasferirsi al Besiktas: di seguito le sue parole a TMW Radio.

PAROLE – «Non conosciamo proprio la storia tra le righe, quindi è difficile farsi un’opinione. Comunque se è finita così, è perché forse sono contenti tutti. Forse lui voleva un fine carriera all’estero, e lo sarà anche Lotito contento. Mi dispiace che nonostante tutto quello che ha fatto in questi anni alla Lazio, è stato contestato per un anno non all’altezza».