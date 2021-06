Immobile o Belotti per Italia Turchia? Mancini scioglie le riserve

Ciro Immobile ha parlato della formazione scelta per Italia Turchia e dei dubbi tra Immobile e Belotti. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia Turchia, Roberto Mancini ha parlato della formazione per Italia Turchia. Il dubbio è tra Immobile e Belotti in attacco.

«Immobile o Belotti per l’attacco? Siete tutti grandi allenatori, non devo dirvela… Tra Ciro e Gallo, che giochi l’uno o l’altro, l’importante è che giochino e lottino e che segnino».