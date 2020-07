Il Messaggero – Squalifica Patric, la Lazio fa ricorso: c’è un precedente favorevole

La Lazio, secondo Il Messaggero, ha già preparato e inoltrato il ricorso alla Corte Federale d’Appello per ridurre la squalifica di quattro giornate a Patric dopo il morso a Donati nella gara col Lecce. C’è un precedente che fa bene sperare per l’accoglimento del ricorso.

L’avvocato biancoceleste Gian Michele Gentile, secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, ha preparato e inviato le carte per chiedere alla Corte Federale d’Appello di ridurre le quattro giornate di squalifica comminate a Patric, espulso in Lecce-Lazio dall’arbitro Maresca dopo il morso a Donati. L’udienza, programmata per oggi, è stata rinviata alla prossima settimana e si terrà in video-conferenza. Una settimana, nel corso di Lecce-Samp, il blucerchiato Bonazzoli colpì Donati al volto con un calcio. Un’infrazione non sanzionata dall’arbitro Rocchi né dalla prova tv. Un precedente a cui la Lazio proverà ad aggrapparsi.