Il Messaggero – Lazio, verso Lecce: Cataldi supera Leiva in regia

Verso Lecce-Lazio. Cataldi è in vantaggio su Leiva per un posto in regia. Oggi le prove tattiche che forniranno ulteriori indicazioni

Tocca quota 100 con la maglia della Lazio e si prende la regia. Cataldi stringe i denti ancora una volta, si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Per domani sera contro il Lecce si apre il ballottaggio tra lui e Leiva. Per brasiliano, titolare sabato con i rossoneri, il rischio di una ricaduta, dopo l’operazione al menisco dello scorso aprile, è alto e il classe ’94 al momento è favorito.