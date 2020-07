Il Messaggero – Lazio, ansia per Correa: il “Tucu” lascia lo stadio con un tutore al ginocchio

Correa ieri sera, come riporta Il Messaggero, dopo la sfida con il Milan ha lasciato lo stadio zoppicando con un vistoso tutore al ginocchio. Ha subito una forte distorsione e salterà qualche partita

Abbandona l’Olimpico con un tutore al ginocchio. Joaquin Correa zoppica all’uscita dello stadio. In una mano tiene il mate, bevanda sudamericana, nell’altra il telefono – si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero – per aggiornare i familiari sulle sue condizioni di salute. Luis Alberto e Leiva lo “scortano” fino alla macchina: il “Tucu” cammina autonomamente, ma procede a rilento. Simone Inzaghi sperava che non fosse nulla di grave in vista della trasferta di martedì con il Lecce. Invece, la distorsione subita contro i rossoneri lo terrà fuori per qualche giorno. Un’altra tegola per il tecnico che non può contare al momento su Luiz Felipe, Lulic e Marusic. Le condizioni di Correa verranno monitorate nelle prossime ore. Lo staff medico, nel post gara, gli ha immobilizzato il ginocchio con un tutore.