Il Leverkusen attacca la Roma: «E' una squadra che non ha...»

Leverkusen, il club tedesco a pochi giorni dalla sfida di coppa contro la Roma attacca il club sul punto di vista dello stile di gioco

Ai microfoni di Sport.es ha parlato al termine di Leverkusen-Roma, Amiri il quale mastica amaro dopo l’eliminazione e attacca la squadra di Mourinho, ecco le sue parole

PAROLE – Sono affranto. Non meritavamo di essere eliminati da una squadra che non ha niente a che fare con il calcio. Mi chiedo come sia possibile, per come hanno giocato oggi e la scorsa settimana… Non è questo il calcio. Per una squadra del genere essere in finale è pazzesco