Hysaj Lazio, proseguono le trattative con quella squadra

Hysaj Lazio, proseguono le trattative con una squadra di Serie A per il trasferimento del terzino finito fuori rosa in biancoceleste

Proseguono le trattative tra la Lazio e il Lecce per Elseid Hysaj per il trasferimento del terzino albanese ai salentini.

Come riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa a questo punto potrebbe riguardare un prestito fino a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con i biancocelesti. Hysaj è stato messo fuori rosa da Marco Baroni, per il quale non rientra nei suoi piani per la squadra.