Hellas Verona-Lazio Women 2-2, pareggio per le ragazze di Grassadonia

Non vanno oltre il pareggio per 2-2 le ragazze della Lazio Women nella trasferta in Veneto contro l’Hellas Verona.

Subito in svantaggio le biancocelesti a causa di una rete di Anghilieri, la rimontano con un gol di Visentin e Moraca su rigore. La squadra di Grassadonia viene poi beffata nell’ultimo quarto d’ora con un gol di Pasini che regala il pareggio alle gialloblu.