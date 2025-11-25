 Bodo/Glimt, Hauge mette in guardia la Juve e sfotte Lazio e Roma: «Giocare qui è complicato Chi viene da fuori rimane spiazzato. Roma e Lazio lo sanno bene»
25 minuti ago

Hauge
Hauge

Hauge mette in guardia la Juve e sfotte Roma e Lazio: il fattore campo e il sintetico sono armi del Bodo/Glimt. Le parole

Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan oggi tornato al Bodo/Glimt, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Champions League contro la Juventus. L’intervista è stata l’occasione per ripercorrere il suo percorso e per soffermarsi sul valore della squadra norvegese, pronta a misurarsi con un avversario di prestigio.

Con un pizzico di ironia, Hauge ha ricordato come il fattore campo del Bodo/Glimt abbia già messo in difficoltà club italiani di primo piano, citando le sconfitte subite da Roma e Lazio.

LE DIFFICOLTÀ AMBIENTALI – «Giocare qui è complicato: 8.000 tifosi caldissimi, temperature sotto zero, vento tagliente, campo sintetico e persino la neve. Chi viene da fuori ne rimane spiazzato. Roma e Lazio lo sanno bene.»

