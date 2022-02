Guerra in Ucraina, la UEFA convoca un comitato esecutivo straordinario

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A causa della guerra in Ucraina, la UEFA ha deciso di convocare un comitato esecutivo straordinario per decidere il da farsi

All’alba di questa mattina, giovedì 24 febbraio, la Russia ha lanciato un attacco multiplo all’Ucraina con dei bombardamenti ad alcune città del Paese.

Come riportato da Sky in virtù dell’accaduto la UEFA ha deciso di convocare un comitato esecutivo straordinario. La riunione si terrà domani, 25 febbraio, alle 10 per decidere il da farsi anche dal punto di vista calcistico.