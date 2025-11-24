 Guendouzi Lazio, il centrocampista francese convince tutti! Le pagelle dei giornali dopo la sfida contro il Lecce
Guendouzi Lazio, il centrocampista francese convince tutti! Le pagelle dei giornali dopo la sfida contro il Lecce

1 ora ago

Guendouzi
Guendouzi

Guendouzi Lazio, il francese brilla contro il Lecce: i voti dei quotidiani premiano il francese. Le pagelle del biancoceleste

Matteo Guendouzi ha risposto alle critiche con una prestazione di grande spessore, trascinando la Lazio alla vittoria contro il Lecce di Di Francesco. Dopo un avvio di stagione opaco, l’ex Marsiglia vuole rilanciarsi e riconquistare la fiducia dei tifosi biancocelesti e del CT Deschamps.

Il francese non è mai stato un goleador, ma contro il Lecce ha trovato la sua seconda rete stagionale, migliorando il suo rendimento in Serie A. Le sue qualità restano legate soprattutto alla corsa, all’intensità e al recupero del pallone, elementi che lo rendono imprescindibile per la squadra.

Nonostante le difficoltà iniziali, Guendouzi è sempre rimasto un punto fermo nello schema di Sarri. In una sfida delicata, incastonata tra gli impegni con Inter e Milan, ha scelto di essere decisivo, confermando il suo peso specifico nel centrocampo biancoceleste.

CORRIERE DELLO SPORT: Guendouzi 7.

GAZZETTA DELLO SPORT: Guendouzi 7.

