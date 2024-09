Greenwood Lazio, TORNANO sull’affare: «Non c’è da fare un DRAMMA per il mancato arrivo»

Greenwood Lazio, tornano sul mancato affare dell’ultima sessione di calciomercato: il commento di Walter Sabatini

A Radio Laziale, tra le altre cose, Walter Sabatini ha parlato del mancato acquisto di Mason Greenwood da parte del calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Dele-Bashiru, cosa può aggiungere? Corsa, è indubbiamente così. Ci mette anche soluzioni individuali, il dribbling che è lo strumento più immediato. La superiorità numerica transitoria è fondamentale nel calcio, lui questa la sa far bene. Meglio di lui la può fare Castrovilli, ma vediamo. Questo ragazzo deve entrare e capire i meccanismi del nostro calcio che non sono semplici e sconosciuti altrove. Tutti si devono adeguare e lui è uno di quelli. Greenwood? Io non ne vivrei un dramma per questa cosa».