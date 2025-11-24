 Lazio, Gravina e la situazione intorno al campionato di Serie A
Lazio, Gravina e la situazione intorno al campionato di Serie A. Come stanno i biancocelesti?

1 ora ago

gravina
Lazio, Gravina parla dei playoff e delle questioni di calendario. La situazione attuale non lascia molti dubbi

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto durante l’assemblea del Consiglio Federale per parlare della possibilità di modificare il calendario di Serie A in vista dei playoff mondiali che l’Italia affronterà a marzo. Gravina ha escluso qualsiasi spostamento della giornata di campionato: «Spostare la giornata prima dei playoff della nazionale? Noi non cerchiamo alternative né scorciatoie, il rinvio o la sospensione della giornata la ritengo un’opzione non percorribile».

Il numero uno della Figc ha poi spiegato come la Nazionale si stia organizzando per garantire al ct un monitoraggio efficace dei giocatori impegnati in Serie A, inclusi quelli della Lazio: «Ci stiamo attrezzando autonomamente per uno stage. I nostri selezionabili nel campionato non superano il 25%, il ct li potrà seguire in questi mesi. Ci potrebbe essere uno stage a metà febbraio anche compatibile con gli impegni delle società anche a livello internazionale».

Gravina ha ribadito l’importanza di affrontare i playoff senza alibi: «Se vai fuori e perdi vuol dire che non meriti di andare al Mondiale. Non importa l’avversario, il risultato è lo stesso».

Infine, il presidente della Figc ha accennato allo stadio che potrebbe ospitare la semifinale contro l’Irlanda del Nord: «L’idea è Bergamo, come avevo già preannunciato. Ci sembra un impianto idoneo per affrontare la partita».

Per la Lazio, così come per le altre squadre di Serie A, il messaggio è chiaro: il calendario non subirà modifiche, e i club dovranno gestire gli impegni dei propri giocatori anche in vista dei playoff della Nazionale, un aspetto cruciale in una stagione intensa e ricca di sfide.

