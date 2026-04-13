Gosens nel post partita: «Grande passo verso la salvezza! Era un’occasione da non farsi scappare per…»

Robin Gosens, giocatore della Fiorentina, ha parlato nel post partita del match della 32a giornata contro la Lazio

Robin Gosens, giocatoe della Fiorentina, ha parlato nel post partita del match valido per la 32a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

GOL E VITTORIA – «È un peso diverso perché ci ha portato alla vittoria stasera e abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza. Ancora non siamo salvi, però lo sapevamo che questa partita era importantissima con i risultati che abbiamo visto nel weekend, quindi era un’occasione che non volevamo far scappare e sono veramente molto contento per tutto il gruppo che ha sofferto abbastanza quest’anno, abbiamo portato a casa questi tre punti».

REAZIONE SQUADRA E SVOLTA TATTICA – «Dobbiamo anche dirci la verità: abbiamo preso subito due occasioni dalla parte della Lazio e quindi non siamo partiti nel migliore dei modi. Però poi dopo lo sappiamo com’è il calcio: un’azione, un gol, un qualcosa che ti può cambiare la partita e da lì in poi abbiamo preso le misure molto meglio, abbiamo giocato con più fiducia, con più compattezza e per quello alla fine, secondo me, abbiamo meritato questa vittoria».

CONFERENCE LEAGUE – «Ci dà grande entusiasmo anche per quanto riguarda giovedì, come ha detto “Rolli” giustamente. Vogliamo crederci fino alla fine per fare l’impresa anche lì e questa vittoria, con i tre punti e con tutto quello che c’è dietro, ci spinge ancora di più».

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