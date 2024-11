Gosens Lazio, l’ex Union era ad un passo? Il suo agente fa chiarezza: le sue parole

Gosens Lazio, il manager dell’ex Union Berlino che piaceva ai biancocelesti fa chiarezza riguardo il suo assistito con queste dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW il manager di Gosens ovvero Gianluca Mancini, rilascia alcune considerazioni sull’ex Inter e Atalanta facendo chiarezza riguardo l’accostamento che aveva avuto il suo assistito anche con la Lazio, che era tra le squadre interessate al tedesco

GOSENS – Per me contano le cose concrete, la Fiorentina è certamente stata la più decisa perché ha accontentato il ragazzo su praticamente tutto e ha trovato l’accordo velocemente con l’Union Berlino. C’erano un po’ di altri interessi, quelli che avete letto sui media come Atalanta, Bologna, Torino… Poi le cose non si sono concretizzate ma ora ha trovato il progetto giusto, Robin è contento in questa realtà e si sente importante. Si è ambientato velocemente e si trova bene anche con la sua famiglia