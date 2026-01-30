News
Gol Taylor, prima rete del centrocampista della Lazio
Gol Taylor, nel secondo tempo di Lazio Genoa si è sbloccato Kenneth Taylor, uno dei nuovi acquisti del mercato di gennaio
Nel corso del secondo tempo di Lazio-Genoa, Kenneth Taylor ha segnato il suo primo gol in biancoceleste.
Gustav Isaksen approfitta di un errore della difesa di Daniele De Rossi e tiene palla aspettando un inserimento di un compagno, arriva l’ex Ajax che che di prima intenzione la insacca.
Prima gioia per uno dei nuovi acquisti, che ha già collezionato 4 presenze tutte da titolare con Hellas Verona, Como, Lecce e Genoa.
