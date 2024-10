Gol Pedro, tap in dello spagnolo dopo un lungo check del VAR sulla posizione di Vecino- VIDEO

Gol Pedro, Lazio in vantaggio in Olanda contro il Twente: ancora una volta lo spagnolo decisivo! Rete convalidata dopo un lungo check – VIDEO

Si sblocca Twente Lazio con il gol di Pedro: lo spagnolo alla terza rete stagionale, importante, ma fra tutte quella più “semplice”.

Pedro opens scoring for Laziopic.twitter.com/qMFqlHwId1 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 24, 2024

Palla in mezzo messa da Vecino per il compagno che arriva da dietro e calciando un rigore in movimento supera il portiere olandese. Dopo il gol lungo check del VAR per controllare la posizione di Vecino sull’assist: posizione regolare e Lazio in avanti.