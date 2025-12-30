 Giudice Sportivo Lazio, le decisioni dopo la 17a giornata
Connect with us

News

Giudice Sportivo Lazio, le decisioni dopo la 17a giornata: in quattrro ammoniti, ma nessuna squalifica. Ammenda alla società: ecco il motivo!

Published

2 ore ago

on

By

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Giudice Sportivo Lazio, le decisioni dopo la 17a giornata: per i biancocelesti quattrro ammoniti e nessuna squalifica, ma c’è un’ammenda! Il motivo

La diciassettesima giornata di Serie A si è chiusa con il posticipo tra Roma e Genoa, ma all’indomani è arrivato il responso del Giudice sportivo, attraverso il comunicato ufficiale diramato dalla Lega Serie A. Tra le squadre interessate dalle decisioni figura anche la Lazio, reduce dalla trasferta contro l’Udinese.

Per quanto riguarda il campo, sono state confermate quattro ammonizioni ai danni dei giocatori biancocelesti, tutte motivate da “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. I cartellini gialli sono stati comminati a Danilo Cataldi, Matteo Cancellieri, Luca Pellegrini e Matías Vecino. Nessuna squalifica, dunque, ma una conferma delle sanzioni disciplinari maturate nel corso della gara.

Non solo campo, però. La società biancoceleste è stata infatti sanzionata con un’ammenda di 7.000 euro per il comportamento dei propri sostenitori. Come specificato nel comunicato della Lega, la multa è stata inflitta “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, due fumogeni e una bottiglietta”. Un episodio che ha portato alla sanzione economica senza ulteriori provvedimenti accessori.

Per la Lazio, dunque, una giornata che si chiude con un bilancio disciplinare tutto sommato contenuto sul piano sportivo, ma con un richiamo sul fronte del comportamento sugli spalti. Ora l’attenzione torna esclusivamente al campo, con la squadra di Maurizio Sarri chiamata a proseguire il proprio cammino in campionato lasciandosi alle spalle polemiche e decisioni extra-campo.

LEGGI ANCHE – Giudice Sportivo Serie A, le decisioni dopo la 17a giornata

Related Topics:

News

Gila Gila
Calciomercato2 secondi ago

Calciomercato Lazio, il Milan insiste per Gila! Conferme sull’operazione che può portare lo spagnolo in rossonero, ma Lotito fissa il prezzo: ecco quanto serve

Calciomercato Lazio, il Milan insiste per Gila! Conferme sull’operazione, ma Lotito fissa il prezzo: ecco quanto serve per lasciarlo partitre...
Massa Massa
News56 minuti ago Paolo Moramarco

Arbitro Lazio Napoli, ufficiale la designazione dell’AIA per il match della 18a giornata: per il primo atto del 2026, scelto Massa! Ecco chi lo affiancherà

Arbitro Lazio Napoli, per il primo atto del 2026, scelto Massa! La designazione completa dell’AIA per i match della 18a...
Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso
Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso
News2 ore ago

Giudice Sportivo Lazio, le decisioni dopo la 17a giornata: in quattrro ammoniti, ma nessuna squalifica. Ammenda alla società: ecco il motivo!

Giudice Sportivo Lazio, le decisioni dopo la 17a giornata: per i biancocelesti quattrro ammoniti e nessuna squalifica, ma c’è un’ammenda!...

video

Mihajlovic 00023981g e1765883920967 Mihajlovic 00023981g e1765883920967
News2 settimane ago

La Lazio ricorda oggi Sinisa Mihajlovic con una nota ufficiale: «Sinisa per sempre» – VIDEO

La società Lazio ricorda nel secondo anniversario della sua scomparsa, Sinisa Mihajlovic con una nota: «Sinisa per sempre» – VIDEO...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.