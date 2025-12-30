Giudice Sportivo Lazio, le decisioni dopo la 17a giornata: in quattrro ammoniti, ma nessuna squalifica. Ammenda alla società: ecco il motivo!

Giudice Sportivo Lazio, le decisioni dopo la 17a giornata: per i biancocelesti quattrro ammoniti e nessuna squalifica, ma c’è un’ammenda! Il motivo

La diciassettesima giornata di Serie A si è chiusa con il posticipo tra Roma e Genoa, ma all’indomani è arrivato il responso del Giudice sportivo, attraverso il comunicato ufficiale diramato dalla Lega Serie A. Tra le squadre interessate dalle decisioni figura anche la Lazio, reduce dalla trasferta contro l’Udinese.

Per quanto riguarda il campo, sono state confermate quattro ammonizioni ai danni dei giocatori biancocelesti, tutte motivate da “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. I cartellini gialli sono stati comminati a Danilo Cataldi, Matteo Cancellieri, Luca Pellegrini e Matías Vecino. Nessuna squalifica, dunque, ma una conferma delle sanzioni disciplinari maturate nel corso della gara.

Non solo campo, però. La società biancoceleste è stata infatti sanzionata con un’ammenda di 7.000 euro per il comportamento dei propri sostenitori. Come specificato nel comunicato della Lega, la multa è stata inflitta “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, due fumogeni e una bottiglietta”. Un episodio che ha portato alla sanzione economica senza ulteriori provvedimenti accessori.

Per la Lazio, dunque, una giornata che si chiude con un bilancio disciplinare tutto sommato contenuto sul piano sportivo, ma con un richiamo sul fronte del comportamento sugli spalti. Ora l’attenzione torna esclusivamente al campo, con la squadra di Maurizio Sarri chiamata a proseguire il proprio cammino in campionato lasciandosi alle spalle polemiche e decisioni extra-campo.

