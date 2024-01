Giudice Sportivo, multa salata per la Roma dopo la Juventus

I fatti occorsi allo Juventus Stadium costano caro alla Roma: ecco qual è la decisione del Giudice Sportivo

La mano del Giudice Sportivo è andata giù pesante sulla Roma e sui suoi sostenitori. La colpa dei tifosi giallorossi è quella di aver intonato al 30’ del secondo tempo «un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per aver inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore».

Per la Roma, la stangata ha preso la forma di un’ammenda di 12 mila euro. Non è stata risparmiata nemmeno la Lazio in quest’ultimo turno di Serie A, che ha visto puniti i fatti accaduti all’Olimpico nella sfida col Frosinone.