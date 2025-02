Gila Lazio, si pensa al futuro del giocatore: ecco il possibile scenario a giugno. La situazione

Gila Lazio, gli ultimi aggiornamenti sul futuro dello spagnolo dopo la fine del mercato invernale. La situazione

Mario Gila è diventato indispensabile alla Lazio di Baroni. Come riferisce il Corriere dello Sport, a inizio mercato si sarebbe svolto un incontro tra Fabiani e Alejandro Camano, il manager dello spagnolo, lo stesso di Lautaro Martinez.

È stato un incontro rituale, i due riparleranno a giugno. Se non arriveranno offerte ci sarà sempre la possibilità di rinnovare, il giocatore è blindato, è in scadenza nel 2027. Ora ha un obiettivo: portare la Lazio in Champions. Il resto poi si vedrà.