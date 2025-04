Gila Inter, ci sarà un osservatore dei nerazzurri all’Olimpico per Lazio Parma: tutti i dettagli

Condividi via email

Stando a quanto emerso in queste ultime ore, alla sfida dell’Olimpico di domani tra Lazio e Parma ci sarà un osservatore dell’Inter

Continuano con insistenza le voci del forte interesse dell’Inter per il difensore della Lazio Mario Gila, che potrebbe anche lasciare il club in estate.

Ma c’è di più, perchè stando a quanto riportato da Tuttosport in queste ultime ore, per il match di domani tra Lazio e Parma sarà inviato un osservatore dalla società nerazzurra, con il tentativo di allacciare quanto più possibile i rapporti per la trattativa che porta al difensore spagnolo.