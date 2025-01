Ghisolfi a Dazn: «Spero Pellegrini ci guidi alla vittoria. Ranieri ispirato e Dybala...»

Ghisolfi, DS della Roma, ha parlato così a Dazn prima del fischio d’inizio del Derby con la Lazio: le sue dichiarazioni

A Dazn, così il DS giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato prima di Roma Lazio, Derby contro i biancocelesti.

PELLEGRINI – «Voglio parlare della partita, niente è più importante stasera. Lorenzo è il nostro capitano, un figlio di Roma e spero che stasera giochi una grande partita guidando la squadra alla vittoria».

DYBALA – «Parliamo con lui e con il procuratore. Siamo allineati, l’importanza di Paulo per la Roma… Niente di speciale posso dire per ora. Anche per lui stasera è una partita importante, spero faccia vivere emozioni ai nostri tifosi».

RANIERI – «Non mi piace parlare di altri allenatori, lui sta facendo un gran lavoro, per me è una fortuna incredibile lavorare con lui. Spero che lui stasera sia ispirato».

FRATTESI ALLA ROMA – «Non voglio commentare le voci di mercato, ancor di più stasera. E’ un buon giocatore e un figlio di Roma, ma la partita è più importante».