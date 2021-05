Gattuso Lazio, passi avanti per il tecnico ex Napoli. I dettagli

Gattuso Lazio, il tecnico sembra il prescelto di Lotito per sedersi sulla panchina dei biancocelesti. I contatti si sono intensificati

Claudio Lotito sembra aver rotto gli indugi, virando con decisione su Gennaro Gattuso come post Simone Inzaghi. Le parole del tecnico biancoceleste nel post partita contro il Sassuolo sono chiare e inequivocabili, sicuramente non gradite dal presidente.

Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, Gattuso avanza per la panchina della Lazio. I contatti proseguono da diversi giorni e stanno entrando nel vivo. Per lui pronto un biennale.