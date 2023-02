Gasperini perde il controllo e lancia un panino contro due tifosi del Milan – VIDEO

Gasperini perde il controllo e lancia un panino contro due tifosi del Milan. Il tecnico dell’Atalanta è stato insultato

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è stato protagonista di uno screzio con due tifosi del Milan dopo la sconfitta di San Siro.

Mi sento male hahahaha pic.twitter.com/J19P8S7q9K — Manu Mi19n (@ManusaltatoACM) February 27, 2023

Riconosciuto in macchina, il tecnico è stato aggredito verbalmente e insultato. In un video diventato virale sui social, l’allenatore dei bergamaschi lancia dal finestrino della propria auto un panino per rispondere alle provocazioni.