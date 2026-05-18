Lazio Pisa, chiusura all’Olimpico alle 20:45: ultima chiamata per salvare l’orgoglio

Lazio Pisa, la 38ª giornata chiude una stagione segnata da delusioni, contestazioni e risultati pesanti: le ultime in vista della sfida finale

La Lazio chiuderà il proprio campionato contro il Pisa nella 38ª giornata di Serie A Enilive 2025/26. La gara è in programma sabato 23 maggio 2026 alle ore 20:45 e sarà trasmessa su DAZN/SKY, come indicato dal comunicato ufficiale della Lega Serie A sugli anticipi, posticipi e programmazione televisiva dell’ultimo turno.

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Lazio Pisa, appuntamento serale per l’ultima gara della stagione

Per i biancocelesti sarà l’ultima uscita stagionale, una partita che arriva in un momento estremamente delicato. La squadra di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è reduce da una serie di risultati che hanno lasciato il segno: prima la pesante delusione in campionato contro l’Inter, poi la finale di Coppa Italia persa 2-0 sempre contro i nerazzurri, infine il derby perso 2-0 contro la Roma.

Un trittico durissimo, che ha alimentato amarezza, contestazioni e riflessioni profonde sul futuro. La sfida contro il Pisa non può più cambiare il giudizio complessivo sulla stagione, ma può almeno offrire alla Lazio la possibilità di chiudere davanti al proprio pubblico con una prova più dignitosa e meno arrendevole rispetto alle ultime uscite.

Lazio Pisa, Sarri e una squadra chiamata a reagire

La Lazio arriva a questa partita con un ambiente appesantito. Le proteste dei tifosi, il rapporto complicato con la società e i dubbi sul futuro di Sarri hanno trasformato il finale di stagione in una lunga resa dei conti. Il tecnico ha più volte fatto capire di non sentirsi pienamente ascoltato e il match contro il Pisa rischia di diventare anche una sorta di ultimo passaggio simbolico prima delle decisioni estive.

Sul campo servirà una risposta soprattutto mentale. La Lazio dovrà dimostrare di avere ancora energie, orgoglio e senso di responsabilità, evitando di trasformare l’ultima giornata in una semplice formalità. Dopo una settimana così negativa, il minimo richiesto sarà una prestazione seria, ordinata e rispettosa del peso della maglia.