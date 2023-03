Tare, quale futuro? Due strade per il DS

Igli Tare resta in scadenza di contratto con la Lazio a fine stagione: nel futuro del direttore sportivo ci sono due alternative

In casa Lazio è ancora aperto il tema Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio resta in scadenza di contratto a fine stagione e, come riporta Il Messaggero, l’idea di concedere a Sarri un ruolo alla Ferguson cozza con la figura dell’ex centravanti.

Sul tavolo c’è da tempo una proposta di rinnovo triennale ma se Lotito sposerà totalmente i desideri del tecnico l’addio apparirà sempre più probabile.