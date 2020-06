FORMELLO Lazio, Inzaghi concede un giorno di relax ai suoi ragazzi

Formello, Inzaghi concede una giornata di riposo ai suoi ragazzi. La Lazio si ritroverà in campo direttamente sabato all’Olimpico

Inzaghi è soddisfatto dei suoi ragazzi. Testa e gambe sono perfettamente sincronizzate, la Lazio sta viaggiando ad alti ritmi per tornare in campo al meglio della forma. Per questo, domani, il mister concederà alla squadra una giornata di riposo.

Come annunciato sul sito biancoceleste, l’appuntamento è quindi per venerdì, prima della seduta che si terrà tra le mura amiche dell’Olimpico.