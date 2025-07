Floris, l'aneddoto a la Gazzetta dello Sport: «Al mio matrimonio il mio tavolo era il Totti: per gli amici laziali...»

Giovanni Floris, noto giornalista e conduttore televisivo oltre che tifoso romanista, ha rivelato un aneddoto sul suo matrimonio e la sorpresa agli amici laziali

Giovanni Floris, volto noto della televisione italiana e appassionato romanista, ha trasformato l’amore per il calcio in una chiave di lettura della vita. Oggi, oltre alla scrivania di diMartedì, ha anche un patentino da allenatore e un sogno: tornare in campo, in panchina. Inoltre ha raccontato un aneddoto dal 2001, anno del suo matrimonio e il pensiero speciale per i suoi amici della Lazio. Di seguito le sue parole a la Gazzetta dello Sport.

IL 2001: ROMA CAMPIONE – «L’anno del mio matrimonio. Ogni tavolo aveva il nome di un giocatore. Gli sposi al tavolo Totti, gli amici laziali al tavolo Paolo Negro, l’autore dell’autogol al derby. Dopo il matrimonio ci trasferimmo a New York. Vedemmo il 5-1 sulla Lazio, poker di Montella. Pensavo: ma io che ci faccio qui? Qualche mese dopo cominciò Ballarò».

CHE TITOLO HA OTTENUTO – «Patentino B, posso allenare fino alla Serie D o fare il collaboratore in A. Ma non esageriamo! Mi basterebbe tornare in campo. Il calcio accompagna la mia vita. E i miei ricordi».