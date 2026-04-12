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Fiorentina Lazio, squadra in partenza per Firenze: c’è Zaccagni – FOTO

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4 giorni ago

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Cm Torino 01/03/2026 - campionato di calcio serie A / Torino-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni

Fiorentina Lazio, oggi la squadra di Maurizio Sarri è partita verso la Toscana per giocata la partita del Franchi valida per la 32a giornata di Serie A 25-26

Arriva una buonissima notizia sulla squadra di Maurizio Sarri in vista della sfida contro i viola di Paolo Vanoli! Tra i giocatori della Lazio in partenza per Firenze c’è anche Mattia Zaccagni, ritratto nelle foto pubblicate via social dai biancocelesti. L’attaccante in questa settimana ha lavorato per lasciarsi alle spalle un infortunio di natura muscolare e poter essere arruolabile per la partita contro la Fiorentina. Le immagini:

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