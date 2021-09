Fifa 22, la top 11 della Serie A: ci sono due giocatori della Lazio FOTO

L’uscita di Fifa 22 è alle porte e sono stati resi noti i ratings dei giocatori della Serie A. Nella top 11 due calciatori della Lazio

Circa due settimane e gli appassionati dei videogame potranno cimentarsi con il nuovo capitolo EA Sports Fifa 22. L’uscita del celebre videogioco è prevista per l’1 ottobre, e il colosso canadese ha reso noti i ratings dei calciatori del massimo campionato italiano.

Nella top 11 della Serie A figurano Immobile e Milinkovic. Con loro Szczesny, Theo Hernandez, Chiellini, Skriniar, De Vriij, Kessie, Barella, Dybala e Lautaro.

Ricordiamo che la Lazio non ha fornito la licenza né per il logo né per il nome. Ecco come si chiameranno i biancocelesti.