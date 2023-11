Felipe Anderson a LSC: «Vittoria che conta, Immobile? E’ un ragazzo d’oro» Le parole dell’esterno brasiliano

Felipe Anderson ha parlato cosi ai microfoni di Lazio Style Channel nel post gara di Lazio Feyenoord.

«Vittoria che conta tanto, questi punti sono importantissimi. È un traguardo che volevamo raggiungere, questo ci aiuta e ci dà energie e carica. Ci mette in una posizione molto importante in Champions League. Dobbiamo avere umiltà, loro hanno uno stile dove verticalizzano molto con gli esterni. Quello che contava erano i tre punti e abbiamo fatto bene. Noi vogliamo bene a Ciro, lui lo sa, è un ragazzo d’oro e importante per noi e per la gente. Quando sta bene ci aiuta tanto, siamo molto contenti per lui e faremo sempre di tutto per aiutarlo. Quello che conta ora è il sacrificio della squadra, questa volontà di aiutare è importante per tutti anche se non siamo partiti come volevamo. Il mio gol nel derby un anno fa è stato importante, come la vittoria oggi. C’è da levare l’euforia e portare fiducia e umiltà. È fondamentale provare a vincere a tutti i costi»