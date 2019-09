Farris, derby: «La Lazio ha costruito tantissimo ma serve concretezza sotto porta»

Il secondo di mister Inzaghi analizza il derby

Il derby si è concluso e in attesa della ripresa del campionato il vice di mister Inzaghi Massimiliano Farris è tornato a parlare della stracittadina ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Inizialmente ci aspettavamo una Roma meno prudente, con una linea molto alta. Poi, viste le formazioni, avevamo pensato che i giallorossi potessero essere più prudenti, così come è stato. Ciò nonostante, abbiamo costruito tantissimo: il calcio è strano, viene deciso dagli episodi. Abbiamo un gioco fluido, ora dobbiamo compiere un salto in avanti ed essere più concreti sotto porta. Leiva ha preso il posto di Parolo che aveva fatto benissimo a Genova, il numero 16 avrebbe rappresentato una valida alternativa in più a gara in corso, come poi è stato».