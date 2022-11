Fares, la Lazio prova a piazzarlo: la situazione

La Lazio, nel mercato di gennaio, cercherà di piazzare Fares, che ha pienamente recuperato dall’infortunio

Non sono stati certo mesi fortunati quelli passati per Momo Fares. Ora però l’algerino si è definitivamente messo alle spalle i problemi fisici che hanno condizionato la scorsa stagione, impedendogli di sfruttare la sua avventura al Torino.

Il giocatore è tornare ad allenarsi con la Lazio, ma, come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i biancocelesti, nelle sessione di mercato di gennaio, proveranno a piazzarlo. Il terzino sarebbe il primo tassello da muovere per fare spazio al nuovo terzino sinistro, vera priorità in casa capitolina.