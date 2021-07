Fabio Poli: «Correa può fare tutto ma deve avere voglia. Su Lazzari...»

Fabio Poli ha analizzato la situazione di Correa in caso di permanenza in biancoceleste. Focus anche su Lazzari

Fabio Poli, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha analizzato la nuova Lazio di Sarri, soffermandosi soprattutto sui profili di Correa e Lazzari:

«Si può permettere di far tutto, ma deve avere voglia. Altrimenti le sue qualità verrebbero in qualche modo vanificate. Per Sarri sarebbe un onore. Hysaj? Ha dato sempre delle garanzie a Sarri. Lo conosce bene e sa cosa gli può dare. Lazzari ha una velocità che negli inserimenti può far benissimo, lo considererei anche un esterno alto. Penso possa essere una pedina molto importante, non credo che non debba esser preso in considerazione. Con Anderson? Devi avere una difesa molto forte. Io credo che avere una difesa tosta sia la forza di una squadra. E l’abbiamo visto anche nell’Italia».