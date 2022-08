Il direttore generale dello Sturm Graz ha analizzato il girone di Europa League, che vede gli austriaci tra gli avversari della Lazio

Il direttore generale dello Sturm Graz Andreas Schicker ha analizzato il girone di Europa League, che vede gli austriaci tra gli avversari della Lazio. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club austriaco:

«Si tratta di un girone estremamente attraente. La Lazio è uno dei migliori club della Serie A, il Feyernoord ha partecipato alla finale della Conference League e il Midtjylland è arrivato secondo in Danimarca. Un grande sorteggio per noi, ma anche per i nostri tifosi. Se guardiamo i valori di mercato, tutti e tre i club sono sopra di noi, ma ovviamente vogliamo giocarcela e rappresentare bene la società in Europa. L’obiettivo è aumentare i nostri punti rispetto all’anno scorso».