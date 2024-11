Europa League, la Roma frena anche in Belgio: è 1-1 con l’Union Saint Gilloise

Europa League, non va oltre il pari la formazione giallorossa che frena quindi anche in Europa dopo la situazione delicata in campionato

Non c’è pace in casa Roma, la quale non riesce a rialzarsi con Juric da quando il tecnico croato è sulla panchina giallorossa. La Roma infatti non va oltre l’1-1 nella partita di Europa League contro l’Union Saint Gilloise, e tale risultato compromette il percorso nella competizione. Inutile la rete di Mancini che aveva aperto le marcature nella partita con la formazione belga