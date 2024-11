Europa League, l’ex tecnico del Lugodorets ricorda il precedente del 2014: «La ricordo con piacere, volevamo realizzare qualcosa e in parte ci siamo riusciti»

Europa League, le parole di Stoycho Stoev, ex allenatore del Ludogorets, sul precedente di coppa nel 2014

Stoycho Stoev, ex allenatore del Ludogorets, ha parlato al portale Sportal.bg in vista della sfida di Europa League contro la Lazio. Il tecnico ha ricordato il doppio confronto nei sedicesimi nella stagione 2013/14, con la vittoria all’Olimpico dei biancocelesti e il pareggio in casa dei bulgari.

RICORDO – «Ho bei ricordi, soprattutto perché abbiamo affrontato un avversario molto serio come la Lazio. In partite così non hai tempo per pensare, l’unico pensiero è come rientrare in partita e cosa fare. È stata davvero dura, ma vale la pena vivere partite del genere. La squadra allora aveva fame di successo, il che era molto importante. Volevamo tutti realizzare qualcosa di serio in Europa e in una certa misura ci siamo riusciti».

COME ARRIVANO ALLA SFIDA – «È difficile per me parlare di occasioni in questo momento, è più importante che la squadra stessa voglia giocare di nuovo ad un certo livello. È importante che la squadra mantenga la sua immagine, la sua reputazione di squadra europea seria. Più o meno, loro sanno che stanno affrontando una squadra contro cui hanno perso qualche tempo fa. C’è sempre rispetto quando si vince. In questo momento il Ludogorets penso che stia facendo bene in Europa. Sì, non riesce a fare tanti punti per qualificarsi, ma gioca bene».