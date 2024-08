Europa League, data orario e svolgimento dei sorteggi: tutte le informazioni

Europa League, ecco la data, l’orario e come funzionerà lo svolgimento dei sorteggi della competizione che vedrà protagonista la Lazio

Il prossimo venerdì 30 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo si svolgeranno i sorteggi di Europa League. In quella occasione la Lazio e la Roma scopriranno gli accoppiamenti del nuovo formato con il girone unico.

Come funziona il sorteggio? Le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al coefficiente individuale del club rilevato all’inizio della stagione. Ogni squadra sarà sorteggiata contro due avversari di ogni fascia, uno dei quali giocherà in casa e l’altro in trasferta. I biancocelesti, che sono in prima fascia, affronteranno quindi due squadre di ogni altra fascia e una di prima, che però non sarà la Roma, perchè la UEFA vieta gli incontri tra squadre dello stesso paese in questa prima fase.

Come avverrà il sorteggio? Tutte le 36 squadre saranno sorteggiate manualmente con palline fisiche. Per ogni squadra sorteggiata manualmente, un software la accoppierà casualmente con i suoi avversari, che saranno rivelati sullo schermo nella sala dei sorteggi e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Il calendario delle partite invece sarà elaborato dopo il sorteggio e reso noto sabato 31 luglio.