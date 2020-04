Emergenza Coronavirus, arriva il primo caso in MLS

Anche l’America è stata colpita dal Coronavirus da qualche giorno e subito è arrivato il primo contagiato in MLS

A niente è servita la chiusura preventiva del campionato: il Coronavirus comunque è arrivato negli Stati Uniti ed ha colpito l’MLS.

Il primo contagiato dal virus, fa parte dei Philadelphia Union ma la società non ha comunicato né nome né altro. La nota del club informa che il giocatore è in buone condizioni e che la restante parte della squadra non frequenta le strutture e lo stadio dal 12 marzo. Questo per rassicurare gli ultimi avversari affrontati il 9 marzo: il Los Angeles FC.