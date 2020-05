Calciomercato Lazio, Dzyuba rinnoverà con lo Zenit

Artem Dzyuba rinnoverà con lo Zenit Sampietroburgo per altri due anni, manca l’ufficialità: Lazio costretta ad abbandonare la pista

La Lazio è in cerca di un attaccante per concedere più respiro ai tre già in rosa (Immobile, Caicedo e Correa).

Il Ds Tare aveva individuato in Artem Dzyuba il profilo perfetto: longilineo, possente, esperto (31 anno ndr) e soprattutto in scadenza. Pare che però il russo e lo Zenit Sampietroburgo (squadra in cui attualmente milita) abbiano trovato l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2022, secondo calciomercato.com. Manca solo l’ufficialità, ma i biancocelesti dovranno spostare il mirino verso altre direzioni.