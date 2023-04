Direttore Sportivo Lazio, Tare verso l’addio: possibile un doppio ritorno nei ranghi del club biancoceleste

Secondo Il Messaggero sarebbe sempre più possibile il divorzio tra la Lazio e Igli Tare.

È spuntato il ds Accardi in orbita biancoceleste, ma anche il profilo di Foggia affiancato a Fabiani. È tutto in ballo, ma in tal modo le strade di Tare e la Lazio sarebbero destinate a una separazione che favorirebbe pure il ritorno di Peruzzi a Formello.