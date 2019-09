Diretta/Live – Calciomercato Lazio, si provano a piazzare gli ultimi giocatori

Calciomercato Lazio, mancano poche ore al gong finale e la Lazio cerca di piazzare (in uscita) gli ultimi esuberi

Diretta/Live Calciomercato – Segui le trattative del primo settembre su lazionews24.com.

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato e la Lazio cercherà fino all’ultimo secondo di piazzare gli esuberi. In uscita ci sono sempre Wallace e Durmisi, ormai fuori dal progetto tecnico. Per entrambi ci sono trattative avviate con diversi club, ma nessuna è ancora entrata in fase avanzata. Da piazzare tra i ‘big’ c’è anche Casasola, rientrato alla Lazio dopo una prima parte di ritiro con la Salernitana. Su di lui ci sono diversi club di Serie B. In entrata invece la dirigenza biancoceleste non dovrebbe mettere a segno altri colpi, ma Tare non ha escluso un altro acquisto (in attacco) nel caso si presentasse la giusta occasione.