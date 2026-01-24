Connect with us

Dia: «Non mi aspettavo di partire titolare. La squadra ha bisogno di tutti»

Published

4 minuti ago

on

By

Dia parte titolare e nel prepartita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per presentare il match

Nel prepartita di Lecce-Lazio ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Boulaye Dia. Oggi partirà dal primo minuto, Maurizio Sarri punta su di lui. Queste le sue parole:

SENTO LA FIDUCIA«Non facile questa stagione, partire titolare dà fiducia. Vincere per seconda volta la Coppa d’Africa dà fiducia, sono tornato per aiutare la squadra e dare il meglio».

NON MI ASPETTAVO DI GIOCARE TITOLARE«Non mi aspettavo di partire titolare, sono arrivato solo pochi giorni fa. Sono pronto a giocare, la squadra ha bisogno di tutti, ognuno deve dare il suo contributo».

LAVORARE«Non ho visto la partita con il Como che ero in aereo, al di là del risultato dobbiamo continuare a lavorare a mettere qualcosa in più».

