Dia: «Non mi aspettavo di partire titolare. La squadra ha bisogno di tutti»

Dia parte titolare e nel prepartita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per presentare il match

Nel prepartita di Lecce-Lazio ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Boulaye Dia. Oggi partirà dal primo minuto, Maurizio Sarri punta su di lui. Queste le sue parole:

SENTO LA FIDUCIA – «Non facile questa stagione, partire titolare dà fiducia. Vincere per seconda volta la Coppa d’Africa dà fiducia, sono tornato per aiutare la squadra e dare il meglio».

NON MI ASPETTAVO DI GIOCARE TITOLARE – «Non mi aspettavo di partire titolare, sono arrivato solo pochi giorni fa. Sono pronto a giocare, la squadra ha bisogno di tutti, ognuno deve dare il suo contributo».

LAVORARE – «Non ho visto la partita con il Como che ero in aereo, al di là del risultato dobbiamo continuare a lavorare a mettere qualcosa in più».