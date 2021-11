Delio Rossi elogia Immobile: «Attaccante moderno, onore e merito a lui»

Ciro Immobile ha toccato quota 160 gol con la maglia della Lazio. Delio Rossi lo ha elogiato in un’intervista esclusiva per i nostri microfoni

Intervenuto in esclusiva per i nostri microfoni, Delio Rossi ha elogiato Ciro Immobile che ieri si è titolato come miglior marcatore nella storia della Lazio.

Immobile stacca Piola ed è in vetta alla classifica marcatori della Lazio. Se lo aspettava?

«Assolutamente no, anche perché Ciro lo ha fatto in tempi più brevi rispetto a Piola. Onore e merito a questo ragazzo, che non è nato campione. Si è costruito nel tempo, con duro lavoro. In questo momento l’attaccante della Lazio è il migliore e il più prolifico che abbiamo in Italia. È un attaccante moderno, diverso rispetto a quelli di un tempo, si spende molto per la squadra. In Nazionale si trova in difficoltà perché si ritrova a fare delle cose che non è abituato a fare, lui è bravissimo ad andare in profondità mentre un po’ meno nel venire incontro e scambiare. In biancoceleste poi si sente più protetto e leader, non gioca con il patema di dover per forza far bene».