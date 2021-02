De Rossi: «Auguri di Pellegrini a Immobile? Io lo avrei chiamato…»

Daniele De Rossi parla a cuore aperto del suo futuro: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista di Roma e Nazionale sul tema allenatore

Daniele De Rossi parla a cuore aperto del suo futuro ospite al corso per Team Manager della LUISS. Le parole riportate da La Gazzetta Dello Sport.

AUGURI PELLEGRINI A IMMOBILE – «Se voglio fare gli auguri a un mio amico della Lazio lo chiamo al telefono e glieli faccio. Se fossi stato club manager, avrei detto a Lorenzo di chiamarlo e magari di non mettere la foto. Non perché è sbagliato, ma perché così nessuno si offende, visto che era passato qualche giorno dal derby perso. Ma non ha mancato di rispetto di nessuno. La prossima volta che perderemo un derby, magari ci penserà due volte a mettere la foto ma solo per togliersi qualche rottura di scatole. Io stesso ho fatto gli auguri a Immobile e Pinzi, ad esempio, è mio fratello. Dobbiamo essere furbi ad evitare qualche scocciatura».