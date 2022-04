De Laurentiis rincara la dose: «Mertens? Ma dove vuole andare?»

Aurelio De Laurentiis ha parlato nuovamente del rinnovo di Dries Mertens, obiettivo di mercato della Lazio di Sarri

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Sky Sport, tornando nuovamente sul rinnovo di Mertens, obiettivo di mercato della Lazio.

MERTENS – «Uno che viene da fuori come Dries, e che vive a Posillipo, dove tu respiri la storia da ogni pietra, dove guardi Capri e il Vesuvio dalla sua terrazza, ma dove vuole andare? A me fanno ridere. Ha pure chiamato il figlio Ciro. Più di questo… Poi ora gliel’ho detto: ‘Ciro, che dobbiamo fa’? Vuoi stare a Napoli?’ La palla in mano ce l’ha lui, ora se la deve gestire. Gli ho chiesto quando avrebbe voluto poi rivedermi, per riparlarne. Lui mi ha detto, con il sorriso che lo contraddistingue: “Presidè, ce verimm”».