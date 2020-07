CorSport – Lazio, Tare consola i giocatori: «Non abbattiamoci. Non è ancora finita»

Secondo Il Corriere dello Sport il ds della Lazio, Igli Tare, avrebbe rincuorato i giocatori dopo la sconfitta contro il Milan.

Un discorso per consolare la squadra dopo il 3-0 subito all’Olimpico sabato sera contro il Milan. Igli Tare cerca di tenere su il morale dei giocatori biancocelesti: «Siete forti, siete stati grandi, adesso non abbattiamoci, pensiamo a Lecce, giochiamo tra poco ore – una parte delle parole del ds, riportate nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport -. Siete stanchi, riposate e ripartiamo subito. Avete dato tutto, su con il morale, non è ancora finita».