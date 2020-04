Lazio, Correa continua gli allenamenti a casa FOTO

L’attaccante della Lazio è pronto a tornare in campo grazie anche alla sua preparazione: non smette di correre

Joaquin Correa alla Lazio ha dimostrato di poter essere un vero portento, soprattutto grazie alla velocità con cui si muove in campo.

Nell’ultimo periodo non era in una perfetta condizione fisica a causa di un infortunio subito al polpaccio. Lo stop della Serie A ha agevolato il pieno recupero del Tucu, che da casa ora non smette mai di correre. L’argentino tiene aggiornati i tifosi tramite i post su Instagram.